exames Check-up de início de ano pode ajudar a evitar problemas Exames possibilitam um diagnóstico completo do corpo, evitando qualquer surpresa durante o período de férias e no decorrer do ano

As férias de verão são um período esperado por muitas pessoas nesta época do ano, que aproveitam o clima para viajar e explorar os benefícios do sol e do tempo livre. Mas para que a diversão ocorra com tranquilidade é importante estar com tudo resolvido, inclusive com a saúde.

Exames laboratoriais, cardiovasculares e de imagem possibilitam um diagnóstico completo do corpo, evitando qualquer surpresa durante o período de férias e no decorrer do ano.

Isso porque eles podem apontar alterações que podem ser contidas a tempo e na cidade em que o paciente reside, principalmente quando os destinos escolhidos são mais remotos ou possuem menos estrutura de atendimento.

De acordo com o médico, Edison Tomio Azuma, clínico geral que atua no Eco Medical Center, o início do ano é o melhor período para realizar um check-up e ficar em dia com a saúde.

"Fazer o check-up médico anual é uma forma proativa de identificarmos as enfermidades presentes ou ocultas, onde temos a oportunidade de atuar de forma ágil e efetiva na maioria dos casos, permitindo a detecção e intervenção precoce de doenças potencialmente agressivas", explica Azuma.

Os check-ups preventivos consistem em uma avaliação médica com clínico geral e especialistas, exames laboratoriais, ultrassom, imagens radiológicas, tomografia computadorizada e eventualmente uma ressonância magnética.

"Dependendo da idade que o paciente se encontra, também envolverá no protocolo a endoscopia digestiva alta, colonoscopia, densitometria óssea e mamografia digital", completa o médico.

Exames laboratoriais

Os exames laboratoriais devem incluir - hemograma completo, perfil lipídico, função tireoideana, glicemia em jejum, exame de urina, testes de função renal e hepática, hormônios, marcadores tumorais, glicemia de jejum, avaliação da função renal (creatinina, ureia e a taxa de filtração glomerular), da função hepática (TGO, TGP, fosfatase alcalina), TSH, lipidograma (colesterol total e frações, triglicerídeos), entre outros 'Outra dica importante é não esquecer ainda de se manter ativo e hidratado', reforça o clínico geral.

Atenção redobrada às crianças

Com as crianças os cuidados devem ser redobrados para garantir que elas aproveitem o tempo livre de maneira saudável. 'Realizar exames de rotina, como o exame de urina, o exame parasitológico de fezes, o hemograma completo, a glicemia, o perfil lipídico e a função renal, pode ajudar a monitorar a saúde geral dos pequenos', afirma o médico.

Além disso, segundo o médico, realizar um check-up durante as férias é uma excelente ideia por permitir identificar eventuais problemas de saúde e abordá-los precocemente, antes do início do ano escolar.

Para ele, é fundamental acompanhar as crianças com um pediatra de confiança, que conhece o histórico médico, está ciente do seu processo de desenvolvimento e pode oferecer orientações personalizadas com base nessas informações. 'Estabelecer uma relação de confiança com o profissional de saúde é importante para garantir um acompanhamento adequado e a detecção precoce de possíveis problemas', completa Dr. Azuma.

Entre as dicas, além dos exames e consultas médicas, é essencial garantir que as crianças estejam praticando hábitos saudáveis durante as férias, como uma boa hidratação, alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas e a manutenção de uma higiene adequada. 'Isso contribui para o desenvolvimento saudável e o bem-estar geral dos pequenos, promovendo um crescimento feliz e ativo', finaliza.

Exames de imagem e cardiovasculares

Quando se trata de check-up, os exames cardiovasculares e de imagem também devem entrar na lista de prioridades dos pacientes Entre eles estão, radiografia de tórax, ultrassonografia abdominal, mamografia (para mulheres), densitometria óssea (se necessário), tomografia e ressonância magnética (se necessário).

O médico radiologista, Dr. Lúcio Klüppel, que integra o time de profissionais do Eco Medical Imagem, em Curitiba, traz um alerta para o fato de que, ainda no período de férias, as pessoas têm uma tendência a sair da rotina alimentar.

"Costuma-se abusar mais da gordura, estimulando a vesícula a contrair-se mais. Isso pode resultar em uma colecistite aguda (pedra na vesícula), que com um simples exame de ultrassom é possível detectar antes que ele saia de casa", alerta o radiologista.

Já no caso específico das mulheres, o médico reforça que exames preventivos, como a mamografia de mama e a ecografia transvaginal, estão entre os procedimentos de rotina.

"Importante ressaltar que estes são apenas alguns exames que podem ser solicitados em um check-up anual. A decisão sobre quais procedimentos devem ser feitos ocorre em uma consulta médica, que levará em conta a sua rotina de vida, histórico de saúde pessoais e familiares, e outros fatores relevantes", finaliza Dr. Lúcio.

Alguns dos principais exames que podem fazer parte do seu check-up anual:

Exames Cardiovasculares

Alguns exames como o Eletrocardiograma, Ecocardiograma e o Teste de Esforço são indicados para analisar a saúde do coração, geralmente solicitados a partir dos 40 anos, ou em casos específicos. São essenciais para prevenir problemas cardíacos

Ultrassom Abdominal

Esse exame ajuda a avaliar fígado, rins, vesícula biliar, bexiga e grandes vasos. Utilizando ondas sonoras de alta frequência, proporciona uma visão detalhada destes órgãos.

Raio-X de Tórax

Presente em muitos check-ups médicos, esse exame analisa órgãos na região torácica, como pulmões, coração e ossos. É fundamental para identificar distúrbios e anormalidades desta parte do corpo

Mamografia

Este exame é crucial para detectar câncer de mama e calcificações que podem levar a tumores malignos. Recomendado anualmente para mulheres acima de 40 anos, ou antes, em casos de histórico familiar, e para homens, quando observar o aumento anormal das mamas ou a presença de nódulos.

