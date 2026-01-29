A- A+

Cheesecake japonês: veja duas formas de preparar a receita da moda, com diferentes calorias Receita contém apenas dois ingredientes e pode ser feita de forma rápida

Uma nova receita se popularizou nas redes sociais: o cheesecake japonês, a primeira a viralizar após o morango do amor. Feito com apenas dois ingredientes, ele promete sabor e textura sendo preparado de maneira rápida.

Passo a passo

A receita original do doce precisa de biscoitos Biscoff e um pote de iogurte grego. Para a preparação, os biscoitos são inseridos dentro do iogurte, como um cheesecake. O toque final é o período de descanso, que deve ser de pelo menos um dia na geladeira.

Como resultado, a receita apresenta um doce com a consistência ideal de cheesecake.





E, em uma versão alternativa, que também viralizou, é possível adicionar doce de leite ao iogurte e misturar os dois antes de colocar os biscoitos. Como a receite original, o doce pronto deve ser levado à geladeira para o período de descanso de um dia.

Calorias do cheesecake japonês

De acordo com as informações nutricionais apresentadas no rótulo, um iogurte comum grego de 500 gramas (usualmente o escolhido) tem 254 kcal. Enquanto os biscoitos Biscoff apresentam 146 kcal a cada 30 gramas, ou seja, em cerca de 4 unidades.

Para a receita, são necessários, em média, 9 biscoitos Biscoff para cada 500 gramas de iogurte grego. O que significa que a receita pronta contém cerca de 328 kcal.

Em outra opção da receita, que também pode incluir doce de leite, que pode conter 72 kcal em uma porção de 20g (1 colher de sopa), o total de calorias pode chegar a 358.

