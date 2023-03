Chef Dona Carmem Virgínia recebe ameaça por rede social de mensagem

A- A+

A apresentadora do canal GNT e chef de cozinha, Dona Carmem Virginia, foi vítima de uma tentativa de extorsão através do aplicativo WhatsApp, no último sábado (18). Segundo a vítima, um indivíduo desconhecido entrou em contato e exigiu o pagamento de R$ 600 em troca da segurança de sua família e de sua residência.

As ameaças foram registradas por mensagem e serão encaminhadas para as autoridades policiais. Neste domingo (19), a chef se disse assustada e preocupada com a segurança de sua família, mas confiante na ação da polícia para solucionar o caso.

"Olha o absurdo e até onde vai a maldade alheia! Eu no Rio de Janeiro tive que ontem tirar minha família nas carreiras de dentro de casa, por causa de um desocupado que resolveu me ameaçar nas redes! Sei que é trote mas amanhã (segunda-feira, 20) vou na delegacia! Isso não vai ficar assim!", disse Carmen Virginia.

