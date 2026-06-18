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Crime Chefão do CV, Doca já sugeriu cooptar Val do Ceasa para a maior facção do Rio, rival do TCP Deputado, alvo de operação do MPRJ nesta quinta-feira, apareceu em mensagens interceptadas entre integrantes da cúpula do Comando Vermelho

Alvo de uma operação do Ministério Público do Rio (MPRJ) nesta quinta-feira por suspeita de atuação em favor de interesses do Terceiro Comando Puro (TCP), o deputado estadual Val Ceasa já havia aparecido em uma investigação da Polícia Federal que revelou o interesse do Comando Vermelho (CV) em se aproximar de agentes políticos com trânsito no poder público. A reportagem do GLOBO mostrou com exclusividade mensagens interceptadas pela PF, em que o traficante Carlos Costa Neves, o Gardenal, enviou ao chefe do CV no Complexo da Penha, Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma foto de Val Ceasa durante uma reunião no Palácio Guanabara, em janeiro de 2025. Ao encaminhar a imagem, Gardenal escreveu: "Te falei, Val é o contato dele", sem explicar a quem se referia. Em seguida, Doca respondeu: "É, mano, esse cara tem que vir para nós".

Segundo a Polícia Federal, a troca de mensagens demonstra o interesse da facção em aliciar agentes políticos para ampliar sua influência, conquistar proteção institucional e exercer influência sobre decisões públicas. A investigação apontou ainda que a aproximação com políticos teria como objetivo influenciar ações sociais e evitar interferências do Estado em áreas dominadas pelo grupo criminoso.

Embora a conversa não esclareça quem seria o "dele" mencionado por Gardenal, uma fonte da PF afirmou que o diálogo remete a uma suposta aliança de Val Ceasa com Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, apontado pelas autoridades como chefe do TCP, facção rival do Comando Vermelho.

A relação entre o parlamentar e o entorno de Peixão já havia sido abordada em outra investigação. Reportagem do GLOBO mostrou que a demolição de um resort atribuído ao traficante, na Cidade Alta, foi adiada por cerca de 15 meses após uma suposta articulação política. O caso é investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça em procedimento sigiloso.

Entenda a operação

O MPRJ cumpre nesta quinta-feira 14 mandados de busca e apreensão contra o deputado estadual Val Ceasa, o ex-vereador Ulisses Marins, atualmente servidor municipal, e o ex-assessor parlamentar Jair de Mendes. Eles são investigados por suspeita de envolvimento com o Terceiro Comando Puro (TCP). Os mandados são cumpridos no gabinete do parlamentar na Alerj, além de endereços na Ceasa, na capital fluminense e no Espírito Santo.

Operação na Alerj mira deputado Val Ceasa; ex-vereador e ex-assessor parlamentar também são alvos por suspeita de ligação com o TCP

Segundo o MPRJ, a investigação começou após surgirem indícios de que os agentes públicos teriam procurado a Polícia Militar para obter informações sobre uma operação sigilosa que previa a demolição de imóveis ligados à facção em Parada de Lucas, no Complexo de Israel. Os investigadores apontam que eles teriam usado a influência dos cargos para alegar que os imóveis seriam destinados à prestação de serviços sociais, versão que não foi confirmada pelas apurações. A operação acabou sendo adiada.

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