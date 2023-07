A- A+

EXÉRCITO Chefe da agência de Notícias do Exército Brasileiro visita redação integrada da Folha de Pernambuco O Cel Dos Anjos já esteve em redações do Rio de Janeiro, São Paulo e Belém, para estreitar as relações com a imprensa

Acompanhado pelo Tenente-coronel Hereda, do Comando Militar do Nordeste (CMNE), O Cel Dos Anjos, chefe da Agência de Notícias Verde Oliva, do Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro,sediado em Brasília, visitou a redação integrada do Jornal Folha de Pernambuco, Portal Folha de Pernambuco e Rádio Folha FM 96,7, na tarde desta segunda-feira(10). Ele está visitando alguns veículos de comunicação pelo País, com o objetivo de aproximar o exército da população, levando os feitos da corporação militar, através da grande imprensa. O coronel junto com a Capitão e jornalista do Exército, Leciane Moreira Dias, já visitou redações dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Belém e agora está em Pernambuco.



Durante a visita, o Cel dos Anjos abordou a importância da parceria e aproximação da Agência com a imprensa.

“Essa aproximação tem a importância de estabelecermos contatos e pontes entre o Centro de Comunicação Social do Exército, que é o órgão responsável pelo contato com a mídia em geral, para que a sociedade compreenda e aprenda mais sobre o que fazemos e com o que trabalhamos”, ressaltou.

O Coronel Dos Anjos explicou que o exército continua atuando como sempre atuou, porém para ele, ainda hoje em dia, o trabalho do exército é pouco conhecido pela sociedade. O coronel destacou que o Exército atua em toda extensão do território brasileiro iniciando do “Atlântico até o interior da Amazônia Ocidental”.

“Têm muitas atividades que fazemos que a sociedade não conhece bem. Estamos presentes em todos os âmbitos que a sociedade precisa; seja em eventos culturais; seja em emergências, como foi no litoral paulista este ano, também na entrada de venezuelanos em Roraima, em missões de paz e temos pelotões especiais nas fronteiras e diversas outras atividades”, disse.

Já a Capitão e jornalista do Exército, Leciane Moreira Dias, que acompanha o Cel Dos Anjos, ressaltou a importância do trabalho do exército brasileiro com as comunidades indígenas.

“A atividade do exército brasileiro junto às populações indígenas é de longa data. Todo apoio, como por exemplo, o médico e logístico é uma parceria antiga. O exército devido à sua capilaridade consegue chegar onde as outras instituições não chegam. Por essa proximidade e facilidade de acesso ao trabalho que já acontece, foi reforçado na operação Yanomami”, esclareceu.

Durante a visita, o Cel Dos Anjos junto com a Capitão e jornalista do Exército, Leciane Moreira Dias também concederam entrevista ao vivo, no estúdio da Rádio Folha 96,7 FM, falando da motivação desses contatos com a grande Imprensa nacional.

