América do Sul
Chefe da autoridade eleitoral do Peru renuncia após irregularidades nas eleições
Piero Corvetto enviou carta endereçada ao presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
O chefe do órgão eleitoral que organizou as eleições gerais no Peru, Piero Corvetto, renunciou ao cargo nesta terça-feira (21), poucas horas antes de comparecer perante o Ministério Público para prestar depoimento sobre irregularidades no processo.
"Espero que minha renúncia contribua para gerar um clima de maior confiança nas eleições", disse o funcionário em carta publicada em sua conta na rede X.
- Carta de renúncia de Piero Corvetto | Imagem: X/Reprodução
- Carta de renúncia de Piero Corvetto | Imagem: X/Reprodução
A carta foi endereçada ao presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que aceitou sua renúncia "por unanimidade".