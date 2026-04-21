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América do Sul

Chefe da autoridade eleitoral do Peru renuncia após irregularidades nas eleições

Piero Corvetto enviou carta endereçada ao presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

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Piero Corvetto renunciou antes de ir prestar depoimento Piero Corvetto renunciou antes de ir prestar depoimento  - Foto: Luis Robayo/AFP

O chefe do órgão eleitoral que organizou as eleições gerais no Peru, Piero Corvetto, renunciou ao cargo nesta terça-feira (21), poucas horas antes de comparecer perante o Ministério Público para prestar depoimento sobre irregularidades no processo.

"Espero que minha renúncia contribua para gerar um clima de maior confiança nas eleições", disse o funcionário em carta publicada em sua conta na rede X.

  • Carta de renúncia de Piero Corvetto | Imagem: X/Reprodução
    Carta de renúncia de Piero Corvetto | Imagem: X/Reprodução
  • Carta de renúncia de Piero Corvetto | Imagem: X/Reprodução
    Carta de renúncia de Piero Corvetto | Imagem: X/Reprodução

A carta foi endereçada ao presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que aceitou sua renúncia "por unanimidade".

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