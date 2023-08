Chefe da Comissão Nacional de Busca por Desaparecidos do México renúncia

A- A+

A chefe da Comissão Nacional de Busca de Desaparecidos no México, Karla Quintana, anunciou na quarta-feira a sua demissão de carga, em um momento em que os desaparecimentos não param no país.

"Em virtude dos contextos atuais, apresento a minha renúncia de forma irrevogável e com efeitos imediatos", lê-se na renúncia que entregou ao presidente Andrés Manuel López Obrador e que se tornou pública na sua conta na rede X (antigo Twitter).

“Os desafios em relação ao desaparecimento de pessoas permanecem”, continua Quintana, que não especificou os motivos específicos de sua renúncia. Quintana se casou com a liderança desta comissão em fevereiro de 2019.

Desde então, diz no texto, "foram construídos os alicerces (...) de uma política pública de busca de desaparecidos e identificação de humana, de mãos dadas com as famílias" dos desaparecidos.

O governo federal do México registrou mais de 420 mil assassinatos e pelo menos 100 mil desaparecidos desde o final de 2006, quando lançou uma ofensiva militar de combate às drogas.

Um dos casos de desaparecimentos que chocaram recentemente o país latino-americano é o de cinco jovens, com idades entre 19 e 22 anos, sequestrados em 11 de agosto no município de Lagos de Moreno, em Jalisco (oeste).

