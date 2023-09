Chefe da Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro leva segredos da máfia italiana para o túmulo

A- A+

O chefe da Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, capturado em janeiro após três décadas de fuga, morreu nesta segunda-feira, levando para o túmulo os segredos do seu reinado brutal na Itália. Denaro, de 61 anos, recebia tratamento para câncer de cólon enquanto estava detido em uma prisão de segurança máxima em L'Aquila, mas foi transferido no mês passado para o hospital depois que sua condição piorou.

O prefeito de L'Aquila, Pierluigi Biondi, confirmou a morte do mafioso no hospital durante a noite "após um agravamento de sua doença".

— [A sua morte ] põe fim a uma história de violência e sangue — disse Biondi, agradecendo aos funcionários da prisão e do hospital pelo seu “profissionalismo e humanidade”. — Foi o epílogo de uma existência vivida sem remorsos nem arrependimentos, um capítulo doloroso da história recente da nossa nação.

Messina Denaro foi um dos chefes mais implacáveis da Cosa Nostra, o sindicato do crime siciliano da vida real retratado nos filmes O Poderoso Chefão. Ele foi condenado por envolvimento no assassinato dos juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino em 1992 e em atentados mortais em Roma, Florença e Milão em 1993.

Uma de suas seis sentenças de prisão perpétua foi pelo sequestro e posterior assassinato do filho de 12 anos de uma testemunha no caso Falcone.

— Ninguém deveria ter suas orações negadas. Mas não posso dizer que sinto muito — disse o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini sobre a morte do mafioso.

Sem segredos revelados

Messina Denaro desapareceu no verão de 1993 e passou os 30 anos seguintes em fuga enquanto o Estado italiano reprimia a máfia siciliana. Mas ele permaneceu no topo da lista dos mais procurados da Itália e tornou-se cada vez mais uma figura lendária.

Foi sua decisão de procurar tratamento para o câncer que o levou à captura. Ele foi preso em 16 de janeiro de 2023, quando visitou um posto de saúde em Palermo.

Sua prisão pode ter trazido algum alívio para suas vítimas, mas o chefe da máfia sempre manteve silêncio. Em entrevistas sob custódia após ser preso, Messina Denaro chegou a negar ser membro da Cosa Nostra.

— Infelizmente, a sua captura não ajudou na busca pela verdade e pela justiça — disse o irmão de Borsellino, Salvatore, à agência de notícias LaPresse.

A captura

Após uma autópsia de rotina, o corpo de Messina Denaro deverá ser transferido para sua cidade natal, Castelvetrano, no oeste da Sicília. Mas provavelmente não haverá funeral, religioso ou outro, já que a polícia normalmente proíbe tais cerimônias para chefes da máfia.

O jornal Corriere della Sera já havia noticiado que Messina Denaro poderia ser enterrado no túmulo da família, ao lado de seu pai, Don Ciccio — ex-chefe do clã local. Ele teria morrido de ataque cardíaco enquanto fugia, seu corpo deixado no campo, vestido para o funeral.

Depois que Messina Denaro fugiu, houve intensa especulação de que ele tinha ido para o exterior — e provavelmente foi. Mas nos meses anteriores à sua captura, ele permaneceu perto de sua cidade natal.

O prefeito de Castelvetrano, Enzo Alfano, disse esperar que a "nuvem sufocante" que paira sobre sua cidade se dissipe agora.

— Serão necessárias décadas para erradicar a mentalidade, a cultura por vezes desenfreada de ilegalidade, de impunidade [que Messina Denaro] cultivou durante tanto tempo — disse ele.

Os investigadores vinham vasculhando o interior da Sicília em busca de Messina Denaro há anos, procurando esconderijos e escutando membros de sua família e amigos.

Eles foram ouvidos discutindo os problemas médicos de uma pessoa não identificada que sofria de câncer, bem como problemas oculares – uma pessoa que os detetives tiveram certeza de ser Messina Denaro.

Eles usaram um banco de dados do sistema nacional de saúde para procurar pacientes do sexo masculino com a idade e histórico médico certos. Foi assim que chegaram até ele.

