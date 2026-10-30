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Internacional Chefe da diplomacia da UE diz que chanceler russo apresentou "mentiras" em reunião do G20 A presença de Lavrov na reunião de dois dias dos ministros das Relações Exteriores, em Atlanta, na Geórgia, intensificou as tensões com os representantes europeus

O chanceler russo, Serguei Lavrov, apresentou "mentiras" sobre o conflito na Ucrânia durante as reuniões do G20 nos Estados Unidos, afirmou nesta sexta-feira (30) a chefe da diplomacia da União Europeia, que acusou Moscou de prejudicar as negociações de paz.

"Estávamos discutindo a grande crise geopolítica, incluindo a Ucrânia, e tivemos a oportunidade de nos dirigir diretamente a Serguei Lavrov sobre esse tema", disse Kaja Kallas à AFP. "É claro que ele apresentou muitas mentiras, muitas narrativas falsas, às quais também pudemos rebater posteriormente."

A presença de Lavrov na reunião de dois dias dos ministros das Relações Exteriores, em Atlanta, na Geórgia, intensificou as tensões com os representantes europeus, ao mesmo tempo que evidenciou a aproximação dos laços entre Estados Unidos e Rússia.

O encontro ocorre antes das novas negociações previstas entre Kiev, Moscou e Washington em novembro.

Mas a Rússia não parece estar disposta a avançar nas negociações de paz, afirmou Kallas.

"Mesmo que digam isso com palavras, suas ações contam outra história", disse. "Julho, agosto e setembro foram os meses mais mortais para os civis na Ucrânia."

"Eles deveriam demonstrar com suas ações que estão preparados para negociar, mas claramente, claramente não estão", acrescentou.

A principal diplomata europeia também defendeu a manutenção da pressão sobre Moscou, especialmente para garantir um cessar-fogo no Mar Negro.

A reunião do G20 começou com um contratempo: a tradicional foto de grupo foi cancelada pouco antes do início da cúpula, depois que alguns representantes europeus se opuseram a aparecer ao lado de Lavrov, informou uma fonte diplomática à AFP.

Questionada sobre o cancelamento, Kallas explicou que, quando a Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia, os representantes europeus concordaram em não normalizar sua presença nos fóruns internacionais. "Não mudamos nossas políticas", afirmou.

Um funcionário americano declarou que a foto foi cancelada devido à controvérsia e para evitar que "uma oportunidade cerimonial para uma foto se transformasse em uma distração diplomática".

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