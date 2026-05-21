Cuba
Chefe da diplomacia europeia pede fim do 'controle e isolamento' de Cuba
"O povo cubano merece oportunidades e liberdade, e não mais controle e isolamento", acrescentou.
A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) pediu, nesta quinta-feira (21), o fim do "controle e isolamento" de Cuba, em meio à profunda crise que a ilha atravessa sob pressão dos Estados Unidos.
"Após décadas de má gestão e repressão política, a crise econômica de Cuba está realmente chegando a um ponto de ruptura", disse Kaja Kallas em coletiva de imprensa na Cidade do México.
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"O povo cubano merece oportunidades e liberdade, e não mais controle e isolamento", acrescentou.