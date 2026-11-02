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mundo Chefe da NCSC do Reino Unido afirma que o país enfrentará ataques cibernéticos com IA até 2028 A Rússia já atacou infraestruturas críticas na Europa, segundo o Reino Unido e os Estados-membros da UE

O Reino Unido provavelmente enfrentará ataques cibernéticos baseados em inteligência artificial (IA) contra sua infraestrutura crítica até 2028, à medida que criminosos e Estados, incluindo a China e a Rússia, utilizam cada vez mais a IA em suas atividades cibernéticas, alertou o chefe da segurança cibernética britânica.

Isso poderia incluir malware baseado em IA para ataques de ransomware, já que a tecnologia permitirá que "vulnerabilidades que vêm sendo toleradas há tempo demais" sejam descobertas e exploradas "em uma escala que antes era inimaginável", disse Richard Horne, chefe do Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) do Reino Unido.

Em um discurso que marcou a publicação do relatório anual de segurança cibernética do NCSC, Horne disse que os líderes de empresas e organizações de todos os tamanhos que "se safaram com tecnologia barata" terão que explicar por que "não há comida nas prateleiras, as luzes não estão acesas e as empresas faliram", caso deixem de investir em segurança cibernética ou de atualizar tecnologias desatualizadas.

A atividade cibernética chinesa é o "desafio cibernético mais sofisticado e contínuo enfrentado pelo Reino Unido", enquanto tanto a Rússia quanto a China utilizam rotineiramente a IA para alcançar seus objetivos geopolíticos, afirma o relatório. A Rússia está conduzindo intencionalmente campanhas cibernéticas que ficam abaixo do limiar do conflito armado, enquanto o Irã está realizando ataques contra o Reino Unido e tendo como alvo indivíduos que representam uma ameaça ao regime iraniano, disse Horne.

É altamente provável que o uso da IA por Estados e criminosos aumente a escala e a eficiência das operações hostis, mas é mais provável que a IA seja utilizada para aprimorar e ampliar táticas e técnicas existentes, em vez de identificar vulnerabilidades totalmente novas, afirma o relatório.

Na semana passada, governos e empresas trabalharam em atualizações urgentes de segurança após a descoberta, auxiliada por IA, de vulnerabilidades em uma linguagem de programação essencial para 70% dos sites em todo o mundo. As duas falhas críticas identificadas pela IA poderiam permitir que agentes mal-intencionados obtivessem acesso não autenticado a sites, o que, em teoria, lhes permitiria controlar um servidor web remotamente sem a necessidade de uma senha.

A tecnologia "é a base da automação de processos físicos que são vitais para a vida moderna", afirmou Horne. Isso inclui, segundo ele, a distribuição de eletricidade, comportas em instalações hídricas, operações de barragens, linhas de produção e controles de aquecimento e refrigeração. Os recentes ataques cibernéticos a sistemas de refrigeração em supermercados franceses mostraram com que facilidade agentes hostis podem explorar a infraestrutura civil, disse Horne.

A Rússia já atacou infraestruturas críticas na Europa, segundo o Reino Unido e os Estados-membros da UE, que afirmaram que o serviço de segurança russo FSB estava por trás de um ataque à rede de energia da Polônia em dezembro de 2025. Se o ataque tivesse sido bem-sucedido, 500 mil pessoas poderiam ter ficado sem eletricidade durante o inverno.

No Reino Unido, atividades cibernéticas maliciosas estão custando às organizações quase US$ 20 bilhões por ano, informou o NCSC. Em 2025, a montadora Jaguar Land Rover sofreu mais de US$ 260 milhões em perdas diretas após um ataque cibernético que também atingiu fornecedores e prejudicou a economia do Reino Unido.

"Precisamos que todas as organizações no Reino Unido tomem medidas agora. Não apenas para proteger seus clientes, serviços e meios de subsistência, mas porque a segurança cibernética agora faz parte da linha de frente da defesa de nossa nação", disse Anne Keast-Butler, diretora do GCHQ, a agência britânica de inteligência de sinais, da qual o NCSC faz parte.

Isso inclui a implementação de medidas básicas, mas eficazes, de segurança cibernética, como garantir que os dispositivos estejam atualizados, limitar o acesso de administradores aos sistemas e fazer backup de arquivos e dados importantes, afirmou o NCSC.

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