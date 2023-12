A- A+

MUNDO Chefe da OEA condena "tentativa de golpe de Estado" do MP na Guatemala Luis Almagro afirmou que a anulação das eleições "constitui a pior forma de ruptura democrática"

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenou, nesta sexta-feira (8), "a tentativa de golpe de Estado" por parte do Ministério Público da Guatemala, que considerou "nulas" as eleições nas quais Bernardo Arévalo foi eleito presidente, alegando irregularidades.



"A tentativa de anular as eleições gerais do presente ano constitui a pior forma de ruptura democrática e a consolidação de uma fraude política contra a vontade do povo", afirmou a secretaria-geral da OEA em um comunicado.

