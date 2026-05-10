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Estados Unidos Chefe da OMS alerta para 'riscos' de EUA não impor quarentena a americanos do Hondius O governo de Donald Trump decidiu não fazer quarentena aos evacuados do navio

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou neste domingo (10) que a decisão dos Estados Unidos de não impor quarentena aos seus cidadãos evacuados do navio de cruzeiro Hondius, afetado por um surto de hantavírus, envolve “riscos”.

“Isso pode envolver riscos”, disse Ghebreyesus em coletiva de imprensa na ilha espanhola de Tenerife, onde desembarcaram os ocupantes do Hondius para serem repatriados, ao comentar o anúncio dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de que os americanos não serão necessariamente colocados em quarentena.

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