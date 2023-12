A- A+

GUERRA ISRAEL-HAMAS Chefe da ONU alerta sobre 'colapso total da ordem' em Gaza "Estamos enfrentando um grave risco de colapso do sistema humanitário", afirma António Guterres

Em uma carta sem precedentes dirigida ao Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU alertou, nesta quarta-feira (6), que os bombardeios do Exército de Israel estão provocando o "iminente colapso total da ordem pública" na Faixa de Gaza.

"Em meio aos constantes bombardeios das forças armadas israelenses e sem abrigo e o mínimo para sobreviver, prevejo o iminente colapso total da ordem pública devido às condições desesperadoras, que até mesmo impossibilitariam uma assistência humanitária limitada", escreveu António Guterres.

É a primeira vez desde que assumiu a chefia da ONU em 2017 que Guterres invoca o artigo 99 da Carta, que lhe permite "chamar a atenção do Conselho" sobre uma questão que "possa colocar em perigo a manutenção da paz e segurança internacionais".

"Pode ocorrer uma situação ainda pior, incluindo epidemias e uma maior pressão para o deslocamento em massa para os países vizinhos", acrescenta.

Enquanto a ajuda humanitária que passa pelo posto fronteiriço de Rafah entre o Egito e a Faixa de Gaza é "insuficiente", "simplesmente somos incapazes de chegar aos que precisam de ajuda dentro de Gaza", assinala.

"A capacidade das Nações Unidas e de seus parceiros humanitários foi dizimada pela escassez de suprimentos, a falta de combustível, a interrupção das comunicações e a crescente insegurança", continua.

"Estamos enfrentando um grave risco de colapso do sistema humanitário. A situação está se deteriorando rapidamente em direção a uma catástrofe que pode ter consequências irreversíveis para os palestinos como um todo e para a paz e segurança na região", adverte Guterres.

"A comunidade internacional tem a responsabilidade de usar toda a sua influência para evitar uma escalada maior e pôr fim a esta crise", lembra, antes de instar os membros do Conselho de Segurança a "pressionar para evitar uma catástrofe humanitária".

"O secretário-geral está invocando um dos poucos poderes que a Carta lhe confere", comentou seu porta-voz, Stéphane Dujarric, que falou em um "gesto dramático", já que o artigo 99 não era invocado "há décadas".

"Gostaríamos que o Conselho de Segurança pedisse um cessar-fogo humanitário", acrescentou.

Em meados de novembro, após rejeitar quatro projetos de texto, o Conselho de Segurança, que desde 2016 não entrava em acordo sobre o conflito israelense-palestino, finalmente quebrou seu silêncio, adotando uma resolução pedindo "pausas e corredores humanitários" na Faixa de Gaza.

Segundo fontes diplomáticas, os membros do Conselho estão trabalhando em um novo projeto de resolução centrado na ajuda humanitária.

No entanto, o embaixador adjunto dos Estados Unidos, Robert Wood, disse na segunda-feira que um novo texto do Conselho "não seria útil neste momento", preferindo trabalhar "no terreno" para tentar melhorar a situação.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada pelo sangrento ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em solo israelense em 7 de outubro.

Em sua carta, Guterres voltou a denunciar esses "abomináveis ataques terroristas" e pediu a libertação de todos os reféns que ainda estão sequestrados em Gaza.

Veja também

SOLIDARIEDADE Convento de São Francisco, em Olinda, recebe jantar beneficente de Natal