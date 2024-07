Chefe da ONU condena ataque com drone a Tel Aviv reivindicado por huthis

A- A+

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou, nesta sexta-feira (19), o ataque com drones perpetrado contra a cidade israelense de Tel Aviv e reivindicado pelos rebeldes huthis do Iêmen, e manifestou preocupação pela possibilidade de uma nova escalada bélica na região, segundo um porta-voz.

"O secretário-geral segue profundamente preocupado pelo risco de que atos tão perigosos representem uma maior escalada na região", disse Farhan Haq, acrescentando que Guterres pediu "máxima moderação" às partes envolvidas.

Esse ataque reivindicado por rebeldes huthis do Iêmen, um movimento aliado do Irã e do grupo islamista palestino Hamas - ambos inimigos declarados de Israel -, foi cometido com um drone especial e deixou um morto e quatro feridos.

O ataque acontece em meio à guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, que já dura mais de nove meses e aprofundou ainda mais o conflito no Oriente Médio.

