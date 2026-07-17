Chefe da ONU condena ataques contra alvos civis no Oriente Médio
Líder classifica situação como "preocupante"
O secretário-geral da ONU, António Guterres, classificou nesta sexta-feira (17) como “inaceitáveis” os ataques contra infraestruturas civis no Oriente Médio, depois que o Irã acusou os Estados Unidos de bombardear suas redes de transporte e telecomunicações.
“O secretário-geral continua profundamente preocupado com a escalada militar entre o Irã e os Estados Unidos”, declarou seu porta-voz, Farhan Haq, jornalista.
Guterres “está particularmente preocupado com os ataques contra infraestruturas civis no Irão e em toda a região. Esses ataques são inaceitáveis”, acrescentou Haq.
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Os Estados Unidos não confirmaram as acusações iranianas de que eliminaram alvos civis.
No Kuwait, uma usina de energia elétrica e uma instalação de dessalinização de água foram atingidas por um ataque iraniano, segundo o emirado.
As Forças Armadas da Jordânia, do Bahrein e do Catar também informaram sobre ataques aéreos.