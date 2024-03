Chefe da ONU "condena" eleições russas em territórios ucranianos "ocupados"

A- A+

O secretário-geral da ONU, António Guterres, “condena” a realização de eleições russas em territórios da Ucrânia “ocupados” por Moscou, disse o seu porta-voz Stéphane Dujarric nesta sexta-feira (15).

Guterres “lembra que a tentativa de anexação ilegal de regiões da Ucrânia não tem validade perante o direito internacional”, disse o porta-voz Stéphane Dujarric, que destacou o “firme compromisso” da ONU com a “soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, de acordo com as resoluções pertinentes da Assembleia Geral".

