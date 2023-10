A- A+

GUERRA ISRAEL-HAMAS Chefe da ONU diz que Gaza enfrenta 'avalanche de sofrimento sem precedentes' Antes do início da guerra entre Israel e o Hamas, uma média de 500 caminhões chegava a Gaza todos os dias; nos últimos dias, o número médio caiu para 12

Sem uma mudança fundamental na situação, a população de Gaza sofrerá "uma avalanche de sofrimento humano sem precedentes", alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta sexta-feira (27).

"Todos devem assumir sua responsabilidade. Este é o momento da verdade, a história nos julgará", afirmou Guterres em comunicado lido pelo seu porta-voz, e destacou que "o sistema humanitário em Gaza enfrenta um colapso total, com consequências inimagináveis para mais de 2 milhões de civis".

"Devido à situação desesperadora e dramática" em Gaza, a ONU "não será capaz de fornecer ajuda dentro" da Faixa "sem uma mudança imediata e fundamental na forma como a ajuda entra", disse ele.

Antes do início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, "uma média de 500 caminhões chegava a Gaza todos os dias".

Nos últimos dias, o número médio de caminhões que entram pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, caiu para 12, "quando as necessidades são muito maiores do que em qualquer outro momento", insistiu o secretário-geral.

Guterres pediu um ajuste no "sistema de verificação da circulação de mercadorias na passagem fronteiriça de Rafah" para permitir a entrada de mais caminhões.

Veja também

Honduras Relatora da ONU denuncia assassinatos e ameaças aos defensores da DH em Honduras