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Chefe da ONU está "muito preocupado" com declarações de Trump sobre Irã

O presidente republicano ameaçou acabar com "toda uma civilização" caso o Irã se negue a aceitar suas exigências

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Um homem observa sentado sobre os escombros de uma casa após um ataque aéreo em Khor al-Zubair, na província de Basra, no sul do IraqueUm homem observa sentado sobre os escombros de uma casa após um ataque aéreo em Khor al-Zubair, na província de Basra, no sul do Iraque - Foto: Hussein Faleh / AFP

O chefe da ONU, António Guterres, expressou nesta terça-feira (7) sua preocupação com a ameaça do presidente Donald Trump de acabar com “toda uma civilização” caso o Irã se recuse a aceitar as exigências dos Estados Unidos.

“O secretário-geral está muito preocupado com as declarações que ouvimos ontem e novamente esta manhã, declarações que sugerem que todo um povo ou toda uma civilização poderiam ser obrigados a suportar as consequências de decisões políticas e militares”, afirmou o porta-voz Stéphane Dujarric.

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