diplomacia Chefe da ONU fala com Maduro e manifesta sua "preocupação" com situação na Venezuela O secretário-geral também discutiu as posições do presidente venezuelano sobre a situação

O secretário-geral da ONU, António Guterres, conversou nesta sexta-feira (20) com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e manifestou a sua "preocupação" com a situação na Venezuela, anunciou o seu gabinete.

Guterres "expressou preocupação com as denúncias de violência pós-eleitoral e violações dos direitos humanos (e) enfatizou a necessidade de resolver qualquer disputa política de forma pacífica, por meio de um diálogo genuíno e inclusivo", disse um comunicado do gabinete do porta-voz.

O secretário-geral também discutiu as posições do presidente venezuelano sobre a situação, indicou.

Maduro foi proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) pelo terceiro mandato consecutivo de seis anos (2025-2031), o que foi posteriormente validado pelo Tribunal Supremo de Justiça, mesmo sem apresentar as atas de votação que comprovariam a sua vitória. Ambas as instituições são acusadas de servir ao governo.

A oposição venezuelana, liderada por María Corina Machado, denunciou a existência de fraude e publicou em um site cópias de 80% das atas eleitorais, que segundo ela comprovam a vitória do seu candidato Edmundo González Urrutia.

Depois de passar um mês escondido, González Urrutia, que tinha um mandado de prisão pendente, exilou-se em 8 de setembro na Espanha.

O candidato da oposição afirmou na quarta-feira ter assinado sob "coerção" do governo venezuelano um documento para "acatar" a contestada reeleição de Nicolás Maduro, em troca de permitir que saísse do seu país.

