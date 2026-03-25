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GUERRA Chefe da ONU, Guterres diz que guerra no Irã foi "longe demais" e pede que EUA cessem ataques O secretário-Geral da ONU, anunciou ainda a nomeação de um enviado para tratar das recentes iniciativas de paz

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, criticou as várias facções do conflito em andamento no Oriente Médio, dizendo que a luta "ultrapassou limites que até os líderes achavam inimagináveis".

Ele pediu especificamente aos EUA e a Israel, cujos ataques conjuntos no mês passado iniciaram a guerra contra o Irã, que encerrem os combates, pois "o sofrimento humano se aprofunda, as baixas civis aumentam e o impacto econômico global é cada vez mais devastador".

Guterres acrescentou: "Minha mensagem para o Irã é que pare de atacar seus vizinhos."

Ele também anunciou a nomeação de um enviado pessoal para liderar os esforços da organização mundial no conflito e os recentes esforços de paz que estão em andamento. Fonte: .

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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