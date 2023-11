A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Chefe da ONU 'horrorizado' com bombardeio no campo de refugiados de Gaza O ataque, que foi confirmado pelo Exército israelense, matou dezenas de palestinos na terça-feira

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques aéreos israelenses contra o campo de refugiados de Jabaliya, na Faixa de Gaza, disse seu porta-voz nesta quarta-feira (1º).

"O secretário-geral está horrorizado com a escalada da violência em Gaza, incluindo as mortes de palestinos, entre eles mulheres e crianças, em ataques aéreos israelenses em áreas residenciais do campo de refugiados de Jabaliya", disse o porta-voz Stephane Dujarric.

