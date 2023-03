A- A+

ONU Chefe da ONU nomeia equatoriana sua representante especial no Haiti Diretora de Relações Exteriores da Universidade das Américas, no Equador, desde 2015, María Isabel irá substituir a americana Helen Meagher La Lime

O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou a equatoriana María Isabel Salvador sua representante especial no Haiti, país mergulhado em uma crise econômica e de segurança profunda, anunciou a organização nesta quarta-feira (1º).

Diretora de Relações Exteriores da Universidade das Américas, no Equador, desde 2015, María Isabel irá substituir a americana Helen Meagher La Lime, que ocupa o cargo desde outubro de 2019. Além disso, irá dirigir o Escritório Integrado das Nações Unidas no Haiti, segundo a ONU.

María Isabel tem mais de 25 anos de experiência em funções de gestão, assessoria, política e diplomacia. Foi Ministra das Relações Exteriores (2007-2008) e do Turismo (2005-2007).

O Haiti vive uma profunda crise econômica e social, agravada pelo assassinato do presidente Jovenel Moise, em 2021, e pela expansão de grupos armados, que impõem sua lei em mais da metade do território haitiano e se financiam, principalmente, com a indústria do sequestro e da extorsão.

Estes grupos criminosos exigem dezenas e inclusive centenas de milhares de dólares dos familiares de suas vítimas, que frequentemente são agredidas sexualmente durante seu cativeiro.

Em 2022, a ONU registrou 1.359 sequestros e mais de 2.000 mortes no Haiti, um terço a mais do que no ano anterior.

