INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Chefe da ONU pede 'coordenação global' sobre segurança da Inteligência Artificial
António Guterres classificou ato como "indispensável"
O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou nesta quarta-feira (16) que a "coordenação global" em inteligência artificial (IA) é "indispensável", ecoando inúmeros apelos para que a tecnologia seja regulamentada.
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"A ação a nível nacional é essencial. Mas a coordenação global também é indispensável", disse Guterres em uma coletiva de imprensa, acrescentando que "a IA não respeita fronteiras, e seus riscos também não".