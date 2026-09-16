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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Chefe da ONU pede 'coordenação global' sobre segurança da Inteligência Artificial

António Guterres classificou ato como "indispensável"

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O secretário-geral da ONU, António GuterresO secretário-geral da ONU, António Guterres - Foto: Alexander Kazakov/POOL/AFP

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou nesta quarta-feira (16) que a "coordenação global" em inteligência artificial (IA) é "indispensável", ecoando inúmeros apelos para que a tecnologia seja regulamentada.

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"A ação a nível nacional é essencial. Mas a coordenação global também é indispensável", disse Guterres em uma coletiva de imprensa, acrescentando que "a IA não respeita fronteiras, e seus riscos também não".

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