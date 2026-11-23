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Inteligência Artificial Chefe da ONU pede criação, no prazo de um ano, de mecanismo que limite os riscos da IA Demanda de desacelerar o desenvolvimento da tecnologia também é uma demanda de empresas como OpenAI e Anthropic

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu, nesta segunda-feira (23), à comunidade internacional que clame, no prazo de um ano, um mecanismo para atenuar os riscos apresentados pela inteligência artificial (IA), ao discursar em uma conferência sobre essa tecnologia em Barbados.

Guterres, que deixa a carga à frente da organização internacional no fim do ano, tem sido mostrado cada vez mais insistentemente na necessidade de adotar medidas de segurança sobre a IA para evitar um futuro no qual "robôs assassinos" sejam uma realidade.

"Hoje, peço aos Estados-membros que coordenem os seus esforços e desenvolvam, no próximo ano, uma estrutura multilateral, globalmente inclusiva e baseada em princípios para a gestão de riscos da IA, reforçada por uma supervisão independente e credível", disse ele.

Em setembro, os diretoresexecutivos da Anthropic, Dario Amodei, e da OpenAI, Sam Altman, e o encarregado da SpaceX, Elon Musk, pediram uma desaceleração no desenvolvimento da IA.

Outros, como os diretores-executivos da Nvidia, Jensen Huang, e da Meta, Mark Zuckerberg, querem avançar a toda velocidade.

É pouco provável que os reguladores dos Estados Unidos, onde a IA foi desenvolvida em um ritmo mais rápido, intervenham.

Em setembro, o presidente americano, Donald Trump, reuniu um grupo de executivos de empresas de tecnologia do país, que aceitaram cumprir um código de conduta voluntária sobre a segurança da IA.

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