Chefe da ONU pede resposta 'unida, sustentada e global' frente a riscos da IA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu, nesta quinta-feira (2), uma resposta "unida, sustentada e global" frente aos riscos trazidos pela inteligência artificial (IA), durante a primeira cúpula mundial organizada sobre o tema pelo Reino Unido.

"Precisamos de uma resposta unida, sustentada e global, com base no multilateralismo e com a participação de todas as partes interessadas", declarou Guterres, acrescentando que "os princípios de governança da IA devem estar fundamentados na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos".

