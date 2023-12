Chefe da ONU "profundamente" lamenta retomada dos combates em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta sexta-feira (1º) que lamenta “profundamente” a retomada das hostilidades na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas e espera que uma trégua possa ser restaurada.

"Lamento profundamente que as operações militares tenham sido recomeçadas em Gaza. Ainda espero que seja possível renovar a pausa que estabelecemos", escreveu em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter).

O chefe da ONU insistiu que a retomada dos combates "apenas mostra o quão importante é ter um verdadeiro cessar-fogo humanitário".

Os combates entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas foram retomados nesta sexta-feira na Faixa de Gaza, imediatamente após o término da trégua de uma semana acordada com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos.