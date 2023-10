Chefe da ONU se diz 'horrorizado' com bombardeio em hospital em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, se declarou “horrorizado” com o ataque a um hospital em Gaza, que deixou pelo menos 200 mortos, segunda mensagem publicada nesta terça-feira (17) em suas redes sociais.

"Meu coração está com as famílias das vítimas. Os hospitais e o pessoal médico são protegidos pelo direito internacional humanitário", disse Guterres no X, antigo Twitter.