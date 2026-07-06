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Leia o Jornalsegunda06/07/2026
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Internacional

Chefe da Otan promete dezenas de bilhões de dólares para reforçar aliança

Mark Rutte também abordou a situação da Ucrânia

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O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chega ao aeroporto de Esenboğa antes da 36ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da OTAN em Ancara, em 6 de julho de 2026O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chega ao aeroporto de Esenboğa antes da 36ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da OTAN em Ancara, em 6 de julho de 2026 - Foto: Muhammed Abdullah Kurtar / POOL / AFP

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, prometeu nesta segunda-feira (6) contratos de "dezenas de bilhões de dólares" para reforçar as capacidades de defesa da aliança, às vésperas de uma cúpula da organização em Ancara.

"Anunciaremos novos contratos de dezenas de bilhões de dólares que nos permitirão adquirir os equipamentos essenciais para a dissuasão e a defesa", declarou durante uma entrevista coletiva na capital turca.

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Rutte também abordou a situação da Ucrânia.

"Enquanto a Ucrânia continua defendendo sua soberania, os aliados e parceiros da Otan devem seguir garantindo que ela receba o que necessita", afirmou à imprensa. O secretário-geral da aliança pediu ainda que "todos os aliados assumam plenamente suas responsabilidades".

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