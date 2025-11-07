A- A+

GOVERNO Chefe da Polícia Civil de Pernambuco é exonerado do cargo; governo anuncia substituto Renato Leite deixa comando da corporação após quase dois anos

O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Renato Márcio Rocha Leite, pediu demissão do cargo. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (7).

A governadora Raquel Lyra (PSD), em nota enviada à imprensa, enalteceu o trabalho de Renato como chefe da corporação. Ele ocupou a função por quase dois anos.

“Agradeço a Renato Leite pela dedicação ao serviço público na área de Defesa Social, como delegado e comandando a Polícia Civil nos últimos 22 meses", disse.

O Governo de Pernambuco informou, ainda, que Felipe Monteiro da Costa será o novo delegado-geral da corporação. A nomeação também foi publicada no Diário Oficial.

"Confiamos no seu trabalho e empenho para chefiar a Polícia Civil de Pernambuco”, completou a governadora, ao comentar a nomeação do novo chefe da Polícia Civil.

Comunicado oficial da exoneração de Renato Márcio Rocha Leite como delegado-geral da Polícia Civil. - Foto: Diário Oficial do Estado de Pernambuco/Reprodução

Veja também