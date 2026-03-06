A- A+

Guerra Chefe da polícia iraniana ordena que forças de segurança atirem contra possíveis saqueadores As autoridades também tomaram medidas para manter a ordem no ciberespaço

O chefe da polícia iraniana, Ahmad Reza Radan, declarou nesta sexta-feira (6) ter ordenado às forças de segurança que atirassem contra possíveis saqueadores, no contexto da guerra com Israel e Estados Unidos.

"Dado que estamos em situação de guerra, dei ordem para atirar contra possíveis ladrões", declarou Radan à televisão estatal, acrescentando que os saqueadores serão "rapidamente neutralizados".

As autoridades também tomaram medidas para manter a ordem no ciberespaço, afirmou.

"Não permitiremos que um grupo de agentes pagos mine a unidade que o povo conquistou com o sangue de milhares de mártires, difundindo agitação", advertiu.

A guerra se estendeu pelo Oriente Médio, desde sábado, após os ataques lançados contra o Irã por Estados Unidos e Israel, que mataram o líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei.

O Irã respondeu atacando interesses americanos nos países do Golfo e o território israelense, com ataques de drones e mísseis.

Veja também