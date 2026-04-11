Chefe da polícia irlandesa denuncia bloqueio de refinaria de petróleo
"Atividades ilegais contra o aumento do preço dos combustíveis "colocam o Estado em perigo", diz autoridade
As atividades ilegais contra o aumento do preço dos combustíveis “colocam o Estado em perigo”, afirmou neste sábado (11) o chefe da polícia irlandesa, Justin Kelly, enquanto unidades antidistúrbios eram mobilizadas para retirar os manifestantes que bloqueavam uma refinaria de petróleo.
Kelly declarou a jornalistas que o bloqueio de “infraestruturas nacionais críticas, como depósitos de combustível e refinarias” provocou "uma escassez de combustível que afeta diretamente os serviços de emergência, como hospitais, o serviço de ambulâncias e o corpo de bombeiros”.
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O funcionário condenou os bloqueios como uma “atividade ilegal” realizada por alguns poucos decididos a “manter o país como refém”.