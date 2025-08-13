A- A+

DIPLOMACIA Chefe da UE menciona ''conversa muito boa'' com Trump sobre a Ucrânia A conversa aconteceu na antevéspera da reunião entre o presidente americano e seu colega russo, Vladimir Putin

A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou, nesta quarta-feira (13), uma "conversa muito boa" com Donald Trump.

O diálogo também contou com a participação dos máximos dirigentes da Ucrânia e dos países europeus.

A conversa aconteceu na antevéspera da reunião entre o presidente americano e seu colega russo, Vladimir Putin.

"Hoje, a Europa, os Estados Unidos e a Otan fortaleceram a base comum para a Ucrânia. Permaneceremos em estreita coordenação. Ninguém quer a paz mais do que nós, uma paz justa e duradoura", disse von der Leyen no X.





