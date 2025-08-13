DIPLOMACIA
Chefe da UE menciona ''conversa muito boa'' com Trump sobre a Ucrânia
A conversa aconteceu na antevéspera da reunião entre o presidente americano e seu colega russo, Vladimir Putin
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante encontro com Trump - Foto: Brendam Smialowski/AFP
A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou, nesta quarta-feira (13), uma "conversa muito boa" com Donald Trump.
O diálogo também contou com a participação dos máximos dirigentes da Ucrânia e dos países europeus.
A conversa aconteceu na antevéspera da reunião entre o presidente americano e seu colega russo, Vladimir Putin.
"Hoje, a Europa, os Estados Unidos e a Otan fortaleceram a base comum para a Ucrânia. Permaneceremos em estreita coordenação. Ninguém quer a paz mais do que nós, uma paz justa e duradoura", disse von der Leyen no X.