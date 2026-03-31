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Guerra no Oriente Médio Chefe da UNRWA pede investigação sobre mortes de centenas de funcionários em Gaza "Acredito que precisamos de um painel... um painel de especialistas de alto nível para investigar o assassinato de nossos funcionários"

O chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, pediu nesta terça-feira(31) uma investigação sobre as mortes de mais de 390 funcionários da UNRWA durante a guerra em Gaza.

"Acredito que precisamos de um painel... um painel de especialistas de alto nível para investigar o assassinato de nossos funcionários", disse Lazzarini a jornalistas em Genebra, no último dia de seu mandato como chefe da agência.

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