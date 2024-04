Chefe das Forças Armadas do Quênia e outros 9 oficiais morrem em queda de helicóptero

A- A+

O chefe das Forças Armadas do Quênia morreu juntamente com outros nove oficiais quando o helicóptero em que viajavam caiu no oeste do país, informou o presidente William Ruto.

"Hoje às 14h20 [08h20 no horário de Brasília], nossa nação sofreu um trágico acidente de avião na região de Sindar [...] Lamento profundamente anunciar a morte do general Francis Omondi Ogolla", declarou Ruto, anunciando que outros nove policiais morreram e dois sobreviveram ao acidente.

A comitiva estava indo visitar tropas destacadas em uma missão "de combate aos grupos de criminosos que espalham o terror" nesta região a cerca de 400 quilômetros de Nairóbi, afirmou o presidente.

A aeronave caiu "pouco depois de decolar" em uma escala durante sua missão, acrescentou.

O general Ogolla, 61 anos, foi nomeado por Ruto para chefiar as Forças Armadas em 29 de abril de 2023.

O presidente foi criticado por seus aliados políticos, que acusavam o militar de ter tentado impedir sua vitória nas eleições de agosto de 2022.

