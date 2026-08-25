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Conflito

Chefe das forças curdas da Síria anuncia sua dissolução

Anúncio foi realizado nesta terça-feira (25) no palácio presidencial de Damasco

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Chefe das forças curdas na Síria, Mazlum Abdi, durante anúncio de dissolução da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS)Chefe das forças curdas na Síria, Mazlum Abdi, durante anúncio de dissolução da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS) - Foto: BAKR ALKASEM / AFP

O chefe das forças curdas na Síria, Mazlum Abdi, anunciou na noite desta terça-feira (25) a dissolução dessa milícia que lutou contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), em cumprimento a um acordo com o presidente Ahmed al-Sharaa, decidido a reunificar a Síria.

"Hoje anunciamos o fim da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS) e declaramos, com toda a responsabilidade, sua dissolução como força militar independente", afirmou Abdi em um discurso proferido no palácio presidencial de Damasco.

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