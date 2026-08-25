Conflito
Chefe das forças curdas da Síria anuncia sua dissolução
Anúncio foi realizado nesta terça-feira (25) no palácio presidencial de Damasco
Chefe das forças curdas na Síria, Mazlum Abdi, durante anúncio de dissolução da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS) - Foto: BAKR ALKASEM / AFP
O chefe das forças curdas na Síria, Mazlum Abdi, anunciou na noite desta terça-feira (25) a dissolução dessa milícia que lutou contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), em cumprimento a um acordo com o presidente Ahmed al-Sharaa, decidido a reunificar a Síria.
"Hoje anunciamos o fim da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS) e declaramos, com toda a responsabilidade, sua dissolução como força militar independente", afirmou Abdi em um discurso proferido no palácio presidencial de Damasco.