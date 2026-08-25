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Conflito Chefe das forças curdas da Síria anuncia sua dissolução Anúncio foi realizado nesta terça-feira (25) no palácio presidencial de Damasco

O chefe das forças curdas na Síria, Mazlum Abdi, anunciou na noite desta terça-feira (25) a dissolução dessa milícia que lutou contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), em cumprimento a um acordo com o presidente Ahmed al-Sharaa, decidido a reunificar a Síria.

"Hoje anunciamos o fim da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS) e declaramos, com toda a responsabilidade, sua dissolução como força militar independente", afirmou Abdi em um discurso proferido no palácio presidencial de Damasco.

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