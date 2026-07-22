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Organização das Nações Unidas

Chefe de direitos humanos da ONU critica a repressão às liberdades na Nicarágua

Todas as pessoas, independentemente da sua filiação política, devem poder votar e candidatar-se a cargas públicas, em conformidade com as obrigações internacionais do Estado em matéria de direitos humanos", afirmou Volker Türk

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Chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker TurkChefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou nesta quarta-feira (22) a repressão às liberdades civis e políticas na Nicarágua, onde o presidente, Daniel Ortega, se decidiu a convocar eleições.

Ortega, um ex-guerrilheiro de esquerda que está no poder há quase duas décadas, anunciou no domingo (19) que a Nicarágua não realizará mais eleições, aumentando os temores de uma transição para um sistema de partido único.

Até esse anúncio, os grupos da oposição no exílio mantiveram a esperança de que a pressão dos Estados Unidos e de outros países levesse a uma transição ou à realização de eleições livres.

“Esses eventos recentes acentuam ainda mais as graves restrições às liberdades fundamentais, o desmantelamento do espaço cívico e a constante erosão do Estado de Direito”, afirmou o alto comissário, que denunciou a crescente concentração de poder no país latino-americano.

“Exortar as autoridades a reabrirem o espaço cívico e a restaurarem o Estado de Direito. Todas as pessoas, independentemente da sua filiação política, devem poder votar e candidatar-se a cargas públicas, em conformidade com as obrigações internacionais do Estado em matéria de direitos humanos”, afirmou Türk.

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O alto comissário também expressou preocupação com "denúncias de repressão contra a Igreja Católica e outras denominações religiosas, incluindo a falta de informações oficiais sobre o destino, o paradeiro e o estado de saúde do bispo Abelardo Mata Guevara, de 80 anos, que foi detido em 29 de junho".

Ortega e sua esposa, Rosario Murillo, governaram com poder absoluto e esmagaram a oposição interna após os protestos massivos em 2018, que deixaram cerca de 300 mortos e que eles participam de uma tentativa de golpe reforçada pelos Estados Unidos.

Após uma reforma constitucional aprovada no final de 2024, que estendeu o mandato presidencial de cinco para seis anos e elevou o cargo de Murillo à copresidência, a Nicarágua tinha eleições gerais marcadas para 2027.

Türk pediu ao governo que "libere imediatamente todos os detidos arbitrariamente" e garanta "que todos os privados de sua liberdade sejam tratados com humanidade e dignidade".

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