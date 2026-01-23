Sex, 23 de Janeiro

NAÇÕES UNIDAS

Chefe de Direitos Humanos da ONU expressa preocupação com "abusos rotineiros" sobre migrantes nos EU

Volker Türk pediu aos Estados Unidos que garantam que suas políticas migratórias respeitem a dignidade humana e a lei

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker TurkO Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou, nesta sexta-feira (23), a sua preocupação com os "abusos rotineiros" das autoridades americanas contra migrantes e refugiados, e instou Washington a "encerrar práticas que estão destruindo famílias".

Volker Türk pediu aos Estados Unidos que garantam que suas políticas migratórias respeitem a dignidade humana e a lei, e condenou a "representação desumanizante e o tratamento prejudicial a migrantes e refugiados".

"Estou estupefato com os abusos agora rotineiros contra migrantes e refugiados, e a difamação" que sofrem, disse em comunicado.

As operações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) têm estado sob os holofotes desde a morte de Renee Nicole Good, uma mulher de 37 anos, por um agente em Minneapolis em 7 de janeiro, o que desencadeou protestos em todo o país.

O alto comissário lamentou o uso das operações de grande escala por parte de agentes de imigração e outras autoridades americanas, que recorreram repetidamente a uma força aparentemente desnecessária ou desproporcional.

"Segundo o direito internacional, o uso intencional de força letal só é permitido como último recurso contra uma pessoa que represente uma ameaça iminente à vida", enfatizou Türk.

Também indicou que muitas detenções, prisões e expulsões são realizadas sem avaliar ou preservar a unidade familiar, o que expõe especialmente as crianças a riscos graves e duradouros.

Meios de comunicação americanos publicaram nesta semana a foto de um menino de cinco anos, preso pelo ICE junto com o pai em Minneapolis e levado a um centro de detenção no Texas, segundo a imprensa.

 

