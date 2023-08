Chefe de emergência de Maui renuncia após defender não ativar sirenes durante incêndio florestal

A- A+

O chefe da agência de gerenciamento de emergências de Maui, que foi criticado por não ativar as sirenes de desastre durante a resposta ao incêndio da semana passada, renunciou na quinta-feira (17), alegando motivos de saúde.

Richard Bissen, o prefeito de Maui, aceitou a renúncia de Herman Andaya, anunciou o condado de Maui no Facebook. Como o número de mortos em incêndios aumentou para 111, na quarta-feira, Andaya defendeu não soar as sirenes enquanto as chamas aumentavam em meio a dúvidas sobre se isso poderia ter salvado vidas.

Herman Andaya, administrador da Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Maui, disse que as sirenes no Havaí são usadas para alertar as pessoas sobre tsunamis. Usá-las durante o incêndio poderia ter levado as pessoas a se retirarem em direção ao perigo, afirmou ele a repórteres.

Andaya afirmou que as sirenes estridentes são normalmente reservadas para alertas de tsunami e que os havaianos são treinados para buscar terrenos mais altos quando são acionados. Milhares de moradores deslocados foram colocados em abrigos, hotéis e unidades do Airbnb, enquanto dezenas de milhares de residências e empresas ainda estão sem energia.

"Se tivéssemos tocado a sirene naquela noite, temíamos que as pessoas fossem a mauka (para encosta da montanha) e, se fosse esse o caso, teriam ido para o fogo", declarou Andaya.



O sistema foi criado após um tsunami de 1946 que matou mais de 150 pessoas na Ilha Grande, e seu site diz que pode ser usado para alertar sobre incêndios.

Enquanto isso, as escolas públicas de Maui iniciaram o processo de reabertura e o tráfego foi retomado em uma estrada principal, em dois sinais de recuperação depois que incêndios florestais destruíram a cidade histórica de Lahaina.

Mais de uma semana após o incêndio mais letal da história recente dos Estados Unidos atingir a ilha, as equipes de busca continuaram vasculhando as ruínas de Lahaina em um esforço para recuperar os corpos. Com quase 40% das cidades revistadas, as autoridades esperam que o número de mortos aumente, mas não de forma catastrófica.

