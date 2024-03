Chefe de espionagem russa visita Coreia do Norte para falar de segurança

A- A+

O chefe do serviço de espionagem da Rússia, Sergei Naryshkin, visitou a Coreia do Norte esta semana para falar de cooperação em matéria de segurança, informou a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA nesta quinta-feira (28, noite de quarta em Brasília).

Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Federação da Rússia (SVR-RF), se reuniu com o ministro de Segurança do Estado norte-coreano, Ri Chang Dae, durante viagem ao país entre os dias 25 e 27 de março.

Os dos funcionários falaram de promover a cooperação para "lidar com as crescentes manobras de espionagem e conspiração de forças hostis", disse a KCNA.

Tanto a Rússia quanto a Coreia do Norte estão submetidas a importantes sanções internacionais: Moscou pela invasão da Ucrânia e Pyongyang por seu programa armamentista e nuclear.

Em setembro do ano passado, Vladimir Putin e Kim Jong Un realizaram uma cúpula no extremo leste da Rússia, na qual o líder norte-coreano disse que as relações com Moscou eram "a prioridade número um" do país.

Pouco tempo depois, os Estados Unidos denunciaram que Pyongyang tinha começado a fornecer armas e munições a Moscou.

Por sua vez, a Coreia do Sul assegurou agora em março que a Coreia do Norte havia despachado cerca de 7.000 contêineres de armas à Rússia desde julho do ano passado.

Os Estados Unidos e analistas externos consideram que, com o fornecimento dessas armas, o país comunista busca, em troca, assistência militar em diferentes campos, como a tecnologia de satélites.

