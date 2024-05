A- A+

ARGENTINA Chefe de gabinete do governo Milei renuncia na Argentina Ministro do Interior, Guillermo Francos, vai assumir a pasta

O chefe de gabinete da Argentina, Nicolás Posse, renunciou ao cargo e será substituído pelo ministro do Interior, Guillermo Francos, anunciou o governo do presidente Javier Milei, na rede social X.

"O engenheiro Nicolás Posse apresentou sua renúncia. Guillermo Francos assumirá o cargo de chefe de gabinete de Ministros", informou o governo. Posse não se pronunciou sobre o assunto.

Segundo, ainda, o comunicado do governo, a renúncia se "foi motivada pela diferença de critérios e expectativas no progresso do governo e nas tarefas que lhe foram confiadas".

Dentro do governo, Francos atua como principal interlocutor dos diferentes setores políticos e tem um papel-chave na negociação da Lei de Bases, promovida pelo governo, que desregulamenta a economia argentina e modifica o sistema de pensões e a lei trabalhista.

Francos também foi uma peça importante na campanha de Milei, à qual se somou depois de renunciar ao cargo de representante argentino no Banco Interamericano de Desenvolvimento, para onde havia sido indicado pelo ex-presidente Alberto Fernández.

Veja também

Educação sexual Recife sedia seminário de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes na internet