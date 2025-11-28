A- A+

RENÚNCIA Chefe de gabinete e confidente de Zelensky renuncia em meio a escândalo de corrupção A ação acontece em um momento em que Kiev está sob intensa pressão norte-americana para assinar um acordo de paz para a guerra contra a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira, 28, a renúncia do chefe de seu gabinete, Andrii Yermak, que também era o principal negociador do país nas conversas com os EUA, após a residência de Yermak ser revistada por investigadores anticorrupção.

A ação acontece em um momento em que Kiev está sob intensa pressão norte-americana para assinar um acordo de paz para a guerra contra a Rússia.

Yermak tem sido um confidente de Zelensky por anos, e o líder ucraniano há muito resiste à pressão para substituí-lo. Sua saída é um golpe para o líder ucraniano que corre o risco de perturbar sua estratégia de negociação.

Em referência à provável controvérsia sobre a longa permanência de Yermak ao seu lado, Zelensky disse que a Rússia estava esperando que a Ucrânia cometesse erros e perturbasse as delicadas e tensas negociações de paz.

"Não temos o direito de recuar ou discutir entre nós. Se perdermos a unidade, corremos o risco de perder tudo, nós mesmos, a Ucrânia, nosso futuro", afirmou. "Devemos nos unir, devemos resistir. Não temos outra escolha. Não teremos outra Ucrânia."

O nome de Yermak não apareceu em uma lista de funcionários que o líder ucraniano mencionou que comporia a delegação ucraniana para a próxima rodada de negociações com os Estados Unidos. Zelensky defendeu que "para preservar nossa força interna, não deve haver razões para nos distrairmos com qualquer coisa além da defesa da Ucrânia. Não quero que ninguém questione a Ucrânia" Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



