Chefe de governo alemão considera 'evidente' que não haverá encontro entre Zelensky e Putin
O líder do governo alemão, Friedrich Merz, considerou nesta quinta-feira (28) "evidente que não haverá nenhum encontro" imediato entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, como espera Donald Trump para encontrar uma saída para a guerra.
"É evidente que não haverá nenhum encontro entre o presidente Zelensky e o presidente Putin, ao contrário do acordado entre o presidente Trump e o presidente Putin", declarou o dirigente alemão ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no início de um conselho de ministros franco-alemão.
Depois de se reunir na semana passada com Zelensky, Donald Trump disse ter mantido uma conversa telefônica com Vladimir Putin e assegurou que este havia concordado em realizar uma reunião bilateral com seu homólogo ucraniano.
No entanto, e apesar da pressão do presidente americano para alcançar um acordo que ponha fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Moscou afirmou desde então que não há planos para tais negociações.