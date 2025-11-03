A- A+

Sertão Chefe de grupo criminoso no Ceará é preso em Exu, no Sertão de Pernambuco

Um homem apontado como chefe de um grupo criminoso no Ceará foi preso na zona rural de Exu, no Sertão, durante uma ação conjunta das Polícias Civis de Pernambuco (PCPE) e do Ceará (PCCE).



Contra o suspeito, de 27 anos, havia um mandado de prisão preventiva solicitado pela PCCE e deferido pela Justiça. Ele é investigado por homicídio e por integrar organização criminosa.



Segundo a 2º Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa do Ceará, o suspeito participou de uma ocorrência que resultou em um homicídio e em outras três pessoas lesionadas por disparo de arma de fogo.

O crime aconteceu em novembro de 2024, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A polícia não detalhou qual grupo criminoso o investigado liderava.



O alvo também possui antecedentes por organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes.



A prisão aconteceu na última quinta (30), na cidade de Exu, no Sertão pernambucano, e foi confirmada nesta segunda-feira (3).



Com o suspeito foi encontrada uma quantidade de maconha. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.



Depois, foi conduzido a uma unidade policial, onde o mandado foi cumprido e o flagrante, lavrado. Agora, o suspeito está à disposição do Poder Judiciário.

