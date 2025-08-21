Qui, 21 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Chefe de inteligância nacional dos Estados Unidos anuncia cortes na agência

Trump assumiu a presidência dos EUA em janeiro com a promessa de reduzir o tamanho do governo e, desde então, fez cortes em diversas agências federais

Reportar Erro
Chefe de inteligância nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anuncia cortes na agência Chefe de inteligância nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anuncia cortes na agência  - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A chefe do Escritório de Inteligência dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunciou que fará cortes significativos na agência, que, segundo ela, "ficou aquém" no cumprimento de sua missão e está "repleta de abuso de poder".

Gabbard disse que reduzirá o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) em 40% até o final do ano fiscal de 2025, uma economia avaliada em 700 milhões de dólares (3,8 bilhões de reais).

"Nos últimos 20 anos, o ODNI se tornou inchado e ineficiente, e a comunidade de inteligência está repleta de abuso de poder, vazamentos não autorizados de informações confidenciais e politização do uso da inteligência como uma arma", afirmou Gabbard em um comunicado.

Em uma série de posts nas redes sociais, a chefe da agência acrescentou que está "cortando a burocracia excessiva, erradicando atores do estado profundo e restaurando o foco de sua missão".

Leia também

• Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes

• Missão empresarial nos EUA debaterá data centers e minerais de terras raras, diz CNI

• EUA envia três navios de guerra para costa da Venezuela

Ela também justificou os cortes com acusações contra o governo anterior de Joe Biden, democrata, ao afirmar que um dos centros de inteligência foi "utilizado pela administração anterior para justificar a supressão da liberdade de expressão e censurar a oposição política".

O presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro com a promessa de reduzir o tamanho do governo federal e, desde então, fez cortes em diversas agências federais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter