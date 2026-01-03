Sáb, 03 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA ATACA VENEZUELA

Chefe diplomática da UE pede 'contenção' na Venezuela após falar com Rubio

Kaja Kallas indicou na rede social X que falou com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e lembrou que a União Europeia (UE) questiona a legitimidade democrática do presidente venezuelano

Reportar Erro
Kaja KallasKaja Kallas - Foto: Nicolas Tucat / AFP

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, pediu neste sábado (3) "contenção" e respeito ao direito internacional depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque contra a Venezuela e a "captura" de seu dirigente, Nicolás Maduro.

Leia também

• Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na Venezuela

• Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU

• Trump anuncia que Maduro foi capturado e retirado da Venezuela

Kallas indicou na rede social X que falou com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e lembrou que a União Europeia (UE) questiona a legitimidade democrática do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Mas "em qualquer circunstância, devem ser respeitados os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Fazemos um apelo à contenção", escreveu.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter