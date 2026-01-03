Chefe diplomática da UE pede 'contenção' na Venezuela após falar com Rubio

A- A+

EUA ATACA VENEZUELA

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, pediu neste sábado (3) "contenção" e respeito ao direito internacional depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque contra a Venezuela e a "captura" de seu dirigente, Nicolás Maduro.

Kallas indicou na rede social X que falou com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e lembrou que a União Europeia (UE) questiona a legitimidade democrática do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Mas "em qualquer circunstância, devem ser respeitados os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Fazemos um apelo à contenção", escreveu.

