POLÍCIA Chefe do Comando Vermelho do Ceará é preso em condomínio de classe média no Rio Anderson Bruno Soares Silva, o Pacote, se escondia na Rocinha, onde vivia com a mulher e levava uma vida de ostentação

Anderson Bruno Soares Silva, o Pacote, um dos líderes do Comando Vermelho do Ceará, foi preso nesta quinta-feira (15) num condomínio de classe média no Recreio, Zona Oeste, quando ia para uma consulta médica. Na cidade, ele também se escondia na Rocinha, onde circulava com a mulher e levava uma vida de ostentação. Mesmo no Rio, ele continuava a comandar ações criminosas no seu estado.

Para localizar o foragido, a Polícia Civil cruzou dados dos setores de inteligência de delegacias do Rio e da Delegacia Seccional do Interior Norte, de Crateús, do estado do Nordeste.

Anderson Bruno é investigado por comandar uma guerra entre facções com integrantes do PCC na cidade de Novo Oriente que deixou 15 pessoas mortas. Segundo a polícia, ele também era o responsável pelo envio de drogas e por comandar homicídios em Crateús e em cidades vizinhas.

Em comunicado, a Polícia Civil explica que a estratégia de buscar esconderijo no Rio inverte a lógica histórica. "Se antes traficantes do Rio fugiam para outros estados, agora são líderes de outros estados que procuram esconderijo em favelas cariocas, aproveitando-se da proteção territorial oferecida por bases da facção", diz o comunicado da Civil.

Anderson tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubos, associação criminosa, porte ilegal de arma e participação em organização criminosa (ORCRIM).

