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Chefe do Estado-Maior de Israel promete intensificar ataques contra Hezbollah

Militares israelenses afirmaram ter matado mais de 1.000 membros do Hezbollah

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Israel diz que vai intensificar ataques contra Hezbollah Israel diz que vai intensificar ataques contra Hezbollah  - Foto: AFP

O chefe do Estado-Maior de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, prometeu, neste domingo (5), intensificar os ataques contra o movimento libanês pró-Irã Hezbollah, durante uma visita às tropas destacadas no sul do Líbano.

"As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão atacando o Hezbollah, uma organização terrorista, com determinação, de forma ampla e em múltiplas frentes", declarou Zamir, segundo um comunicado divulgado pelo exército.

Os militares israelenses afirmaram ter matado mais de 1.000 membros do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, e prometeram que este número continuará aumentando.

"O dano infligido ao Hezbollah se intensificará", afirmou.

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