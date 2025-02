A- A+

comando militar do nordeste Chefe do Estado-Maior do Exército visita Comando Militar do NE para discutir futuro e modernização Evento reuniu diversas autoridades, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis

Em visita ao Comando Militar do Nordeste, no Recife, nesta terça-feira (4), o General de Exército Richard Fernandez Nunes, Chefe do Estado-Maior do Exército (EME), falou sobre as expectativas e visão para a Força Terrestre nos próximos anos.

Ele também comentou sobre as perspectivas de futuro e modernização do efetivo e métodos de formação de novos soldados. De acordo com o General, sua reunião com o Comando Militar do Nordeste é de "extrema importância" para alinhar o planejamento para ações futuras na região.

"É uma grande satisfação retornar ao Comando Militar do Nordeste, que tive a honra de comandar por quase dois anos. Tenho grande apresso por toda a região e, como Chefe do Estado-Maior, me compete hoje cuidar do planejamento estratégico dos objetivos que têm que ser alcançados no curto, médio e longo prazo", disse.

General do Exército, Richard Fernandez Nunes. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

O evento reuniu diversas autoridades, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis. Eles puderam prestigiar uma apresentação do Chefe do Estado-Maior do Exército, a convite do próprio Comando Militar.

"Uma honra estar aqui. Esse convite, embora feito ao Diretor de Operações, José Américo, é, na verdade, para todo o veículo de comunicação e todas as plataformas que ele representa. Estamos aqui prestigiando o General Richard, numa bandeira que para nós é sempre uma convivência renovada, fraterna e respeitosa", agradeceu Eduardo Queiroz de Monteiro.

Escola de Sargentos

Um dos pontos mais comentados na reunião foi o projeto de implantação da primeira Escola de Sargentos do Exército (ESE) no Nordeste, que será sediada em Pernambuco. As obras devem começar em 2027, no município de Paudalho, Zona da Mata Norte do Estado.

Segundo o Chefe do Estado-Maior do Exército, no momento, as Forças Terrestres estão debruçadas sobre o processo de compra do terreno. O foco também está em seguir o ciclo de planejamento à risca para promover um centro de formação à altura do padrão brasileiro.

"Hoje estamos vivendo o ciclo 2024-2027 com várias ações em andamento, inclusive já pensando no próximo, de 2028-2031. É claro que um empreendimento da envergadura da Escola de Sargentos do Exército tem um prazo que perpassa mais de um ciclo de planejamento. Estamos em uma fase agora de preparação do terreno. É um empreendimento de custo elevado, com temas que precisam ser discutidos em todos os níveis para que possamos prosseguir de maneira ordenada", explicou.

Ainda segundo o General, o projeto foi ajustado para se adequar às exigências ambientais do ponto onde a Escola de Sargentos será construída.

"Mais estudos vão acontecer. O projeto já foi alterado em função das demandas ambientais. Estamos totalmente disponíveis e flexíveis para fazer o que for melhor para termos uma escola como modelo de sustentabilidade. Acreditamos que até o final de 2025, com os projetos de manejo florestal, poderemos dar início ao processo de terraplanagem, se tudo correr como esperamos", explicou.

Grande passo para o Nordeste

Segundo o comandante militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, a visita serviu como uma oportunidade de contato com as entidades superiores do Exército brasileiro. Para ele, esse diálogo pode, inclusive, trazer benefícios não só para Pernambuco, como também para todo o Nordeste.

"Para nós, esse diálogo com o Estado Maior do Exército é uma maneira que encontramos para apresentar as nossas demandas e incrementar as capacidades do Comando Militar do Nordeste e toda a força terrestre da região para ficar nas melhores condições para o cumprimento da nossa missão nacional, como também ficar nas melhores condições para atender a sociedade brasileira, particularmente a Nordestina", explicou.

Exército no auxílio à segurança pública

Em meio à situação da segurança pública em pauta em Pernambuco, o Chefe do Estado-Maior do Exército explicou, ainda, como a Força Terrestre pode contribuir para a população pernambucana.

"O Exército se dedica à segurança da Pátria, num sentido mais amplo, mas também contribui para que haja um ambiente de mais estabilidade no Estado. Por exemplo, temos um sistema de monitoramento de fronteiras que, mesmo afastado do estado de Pernambuco, de certa forma contribui para que deixem de ser alocados para cá questões que possam aumentar a criminalidade", começou.

"Mas é uma questão que extrapola muito a ação do Exército, porque a segurança pública tem uma dimensão na qual os órgãos que atuam primariamente são estaduais. O que temos são parcerias em diversas áreas, sempre que solicitados, para que possamos contribuir, inclusive com recursos humanos por meio do serviço militar", completou.

Serviço Militar feminino

Durante a visita, o Chefe do Estado-Maior do Exército também tomou um tempo para explicar as futuras diretrizes da Força Terrestre para a Ampliação do Serviço Militar Inicial Feminino. O alistamento de mulheres começou em janeiro deste ano, para Exército, Marinha e Aeronáutica. Em apenas um mês, foram realizadas 23 mil inscrições no país.

Os números não são apenas animadores, como também um atestado do que está por vir. De acordo com o General, o objetivo é ter 20% do efetivo composto por mulheres.

"Nessa fase inicial as mulheres estão indo para estabelecimentos de ensino, organizações de saúde e bases administrativas para a gente aprender como vai funcionar, e depois gradativamente vamos expandir", começou.

"Temos que fazer as coisas com critério. Não adianta fazer com pressa e não sair bem-feito. Então vamos fazer tudo corretamente, com todos os critérios que têm que ser tomados para que seja um sucesso absoluto, que não tenho dúvida que vai ser", completou.a

Veja também