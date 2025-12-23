A- A+

líbia Chefe do Estado-Maior líbio morre em acidente aéreo na Turquia Ministro Yerlikaya reportou que o piloto do avião, que transportava cinco pessoas, pediu para fazer um pouso de emergência perto de Haymana, mas que, depois disso, o contato com a aeronave foi perdido

O chefe do Estado-Maior da Líbia morreu nesta terça-feira (23) em um acidente aéreo após deixar Ancara, anunciou o governo líbio reconhecido pela ONU, depois que autoridades turcas informaram ter localizado a aeronave.

O ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya, havia anunciado mais cedo a perda de contato com o Falcon 50 9H-DFJ cerca de 40 minutos após a decolagem de Ancara. Em seguida, informou que os destroços do avião haviam sido localizados no distrito de Haymana.

O premier líbio, Abdelhamid Dbeibah, lamentou em sua página oficial no Facebook a morte do general.

O ministro Yerlikaya reportou que o piloto do avião, que transportava cinco pessoas, pediu para fazer um pouso de emergência perto de Haymana, mas que, depois disso, o contato com a aeronave foi perdido.

Segundo o ministro, os destroços foram encontrados a cerca de 50 km de Ancara, cujo Ministério Público abriu uma investigação.

O Governo de União Nacional de Dbeibah decretou três dias de luto oficial e pediu ao Ministério da Defesa que envie uma delegação a Ancara para esclarecer as circunstâncias do incidente, segundo um comunicado do governo.

A aeronave "sinalizou uma emergência devido a uma falha elétrica no controle aéreo e solicitou um pouso de emergência", destacou a Presidência turca.

O marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, expressou "tristeza profunda" e ofereceu suas condolências.

Veículos turcos indicaram que uma falha elétrica pode ter causado a tragédia. "O avião informou sobre um pouso de emergência devido a uma falha elétrica, e o contato foi perdido quando ele se preparava para pousar no aeroporto militar de Etimesgut", apontou a rede pública TRT.

A Turquia mantém relações estreitas com o governo de Trípoli, o Executivo líbio apoiado pela ONU, ao qual oferece apoio econômico e militar.

A Líbia está dividida desde a queda do ditador Muammar Kadhafi, em 2011. Existem dois governos rivais: o Executivo de Dbeibah, com sede em Trípoli, e uma administração rival no leste.

